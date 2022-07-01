Сотрудники аэропорта обнаружили 109 диких животных в чемоданах женщин, вылетавших из Бангкока

Пограничники в международном аэропорту Бангкока пресекли попытку крупной контрабанды диких животных. Об этом сообщает Vice.

Нитью Раджу и Закию Эбрахим остановили на КПП, когда они собирались вылететь из столицы Таиланда в индийский Ченнай. Женщины сдали свой багаж — два чемодана — на проверку рентгеном, и сотрудники аэропорта увидели в нем нечто необычное.

Через несколько минут на место были вызваны представители службы охраны дикой природы. Они открыли чемоданы и обнаружили в них 109 живых представителей местной фауны — 35 черепах, 50 ящериц, два белых дикобраза, два броненосца и 20 змей.

Как отмечает Mirror, многие животные страдали от обезвоживания, а две игуаны в итоге погибли. Начальник службы инспекции дикой природы аэропорта сказал, что рыночная стоимость найденных животных составляет около 4500 долларов.

Нитью и Закию арестовали по обвинению в контрабанде диких животных. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Даниэль Фаллин, координатор программы Юго-Восточной Азии в Центре стратегических и международных исследований, отметила, что из‑за ковидных ограничений контрабанда животных в регионе увеличилась. Логистика усложнилась, а 104 млн человек в Азии оказались в нищете, в результате многие из них решили заняться нелегальной торговлей.