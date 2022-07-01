Графику в некоторых кадрах финала «Очень странных дел» закончили за несколько часов до премьеры

Создатели «Очень странных дел» загрузили несколько кадров с законченной графикой на серверы Netflix за несколько часов до премьеры последних эпизодов сериала. Об этом редактору Collider Стивену Уайнтраубу рассказали сами режиссеры.

«Братья Даффер рассказали мне, что закончили несколько кадров девятого эпизода этим утром и загрузили их на серверы Netflix. Поэтому, если вы посмотрите серию, как только она выйдет в два часа ночи, вы можете увидеть недоработанную версию. Лучше поспите и посмотрите как проснетесь», — написал Уайнтрауб в своем твиттере.

Он предположил, что для идеальной картинки должно пройти около суток после отправки кадров в онлайн-кинотеатр. По словам создателей, речь идет о 20 сценах, загруженных в последний момент, поэтому зрители могли даже не заметить недоработок в визуальных эффектах.

1 июня вышел финал «Очень странных дел» — восьмая и девятая серия длительностью 85 и 150 минут.