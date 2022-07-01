«Уколь» записал свой второй EP «Шалала»

Сольный проект «Уколь», созданный московским сонграйтером и мультиинструменталистом Николаем Рябинниковым, выпустил второй EP «Шалала». Послушать его можно здесь.
Практически все партии на альбоме придуманы и сыграны самим Рябинниковым. Специально для релиза он освоил трубу.
В пяти новых треках Рябинникова можно услышать акустический инди, арт-рок и джазовые интермедии с R&B и поп-мотивами.
После дебютного релиза «Баловство», выпущенного в 2020 году, исполнитель успел поиграть в составах группы «Источник» и «Тима ищет свет».