«Уколь» записал свой второй EP «Шалала»

Сольный проект «Уколь», созданный московским сонграйтером и мультиинструменталистом Николаем Рябинниковым, выпустил второй EP «Шалала». Послушать его можно здесь.

Практически все партии на альбоме придуманы и сыграны самим Рябинниковым. Специально для релиза он освоил трубу.