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«Уколь» записал свой второй EP «Шалала»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:58

Сольный проект «Уколь», созданный московским сонграйтером и мультиинструменталистом Николаем Рябинниковым, выпустил второй EP «Шалала». Послушать его можно здесь.

Практически все партии на альбоме придуманы и сыграны самим Рябинниковым. Специально для релиза он освоил трубу.

В пяти новых треках Рябинникова можно услышать акустический инди, арт-рок и джазовые интермедии с R&B и поп-мотивами.

После дебютного релиза «Баловство», выпущенного в 2020 году, исполнитель успел поиграть в составах группы «Источник» и «Тима ищет свет».

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