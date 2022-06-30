Опрос: 70% москвичей тратят на дорогу до работы около двух часов

Около 69% жителей Москвы ежедневно тратят на дорогу до работы или учебы 1–2 часа или более. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Яндекс Аренды».

Примерно половина из них хотела бы сократить время, которое проводит в пути. Однако 61% всех опрошенных москвичей не готовы менять место жительства по этой причине.

Основными препятствиями для переезда стали: высокая стоимость аренды (так ответили 25% респондентов), неудобный путь до работы (24%), трудности, связанные с перевозом вещей (18%), и нежелание уезжать далеко от семьи (15%).

Помимо близости к работе или месту учебы, при смене жилья москвичи обращают внимание на цену аренды и уровень развитости инфраструктуры. Некоторые опрошенные хотели бы сменить окружение.