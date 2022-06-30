«Газпром» отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. Стоимость акций компании упала

Акционеры «Газпрома» на заочном годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами „Газпрома“ в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Совет директоров компании рекомендовал утвердить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рубля на одну акцию по сравнению 12,55 рублями в 2020 году. Общий размер выплат мог составить 1,244 трлн рублей, что стало бы рекордно высоким размером дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка.

На фоне новости о том, что в этом году выплат не будет, акции «Газпрома» рухнули. По данным торгов, стоимость одной ценной бумаги снизилась до 200 рублей впервые с 25 февраля.