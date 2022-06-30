Джордж Клуни и Джулия Робертс в первом трейлере ромкома «Билет в рай»

В ролике появились Джордж Клуни и Джулия Робертс , которые сыграли разведенную пару. Они враждуют между собой и пытаются всеми средствами помешать спонтанной свадьбе своей дочери (Кейтлин Девер).

Сюжет «Белого рая» разворачивается на Бали, где дочь Клуни и Робертс Лили собирается сыграть свадьбу с местным жителем, с которым познакомилась во время путешествия сразу же после окончания школы. Бывшие супруги считают, что Лили совершит ту же самую ошибку, что и они почти 20 лет назад. Поэтому, вместо того чтобы праздновать свадьбу дочери, они пытаются положить конец их отношениям.

Режиссером фильма выступил Ол Паркер («Мальчик по имени Рождество»), а сценаристом — Тед Мелфи («Скрытые фигуры», «Уйти красиво»).

Картина станет третьей совместной работой для Клуни и Робертс — до этого они снимались в «Финансовом монстре» Джоди Фостер и «11 друзьях Оушена» Стивена Содерберга.

Мировая премьера «Белого рая» состоится 21 октября. Покажут ли фильм в России, неизвестно.