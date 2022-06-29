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Hudson Mohawke опубликовал песню «Bicstan» и превью нового альбома — он выйдет в августе

Денис Ламехов
Сегодня в 21:11

Британский электронный музыкант Hudson Mohawke (настоящее имя — Росс Берчард) опубликовал композицию «Bicstan» и пятиминутное превью нового альбома «Crysugar». Его выход намечен на август 2022 года.

Нарезку треков с грядущей пластинки сопровождает абсурдное китчевое видео с трехмерными цифровыми персонажами и вставками из роликов в низком качестве, стилизованных под VHS.

Среди музыкантов, повлиявших на звучание записи, Берчард назвал автора саундтрека к «Бегущему по лезвию», пионера электронной музыки Вангелиса и композитора Джона Уилльямса, сочинившего звуковую дорожку к десяткам американских лент, среди которых «Челюсти», «Звездные войны» (среди прочего, Уилльямс — создатель «Имперского марша»), «Инопланетянин» и «Список Шиндлера».

Последний студийный альбом Hudson Mohawke, «Lantern», увидел свет в 2015 году. За ним последовал санудтрек к игре Watch Dogs 2 (2016) и ряд микстейпов: «B.B.H.E.», «Poom Gems» и «Airborne Lard». Все три были выпущены в 2020 году.

После выхода «Lantern» «Афиша Daily» писала: «Хадсон Мохоук сделал шаг, который отделяет просто продюсера клубных треков или же автора рэп-инструменталов от музыканта калибром покрупнее. Он впервые замахнулся на крупную форму, выпустив вместо подборки треков альбом, который должен работать как единое целое. Надо оговориться, что называть его сочинения треками стало значительно сложнее. Теперь это поп-песни, пусть пока и непривычно звучащие в контексте популярной музыки. Но дайте им время».

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