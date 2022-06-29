Британский электронный музыкант Hudson Mohawke (настоящее имя — Росс Берчард) опубликовал композицию «Bicstan» и пятиминутное превью нового альбома «Crysugar». Его выход намечен на август 2022 года.

Нарезку треков с грядущей пластинки сопровождает абсурдное китчевое видео с трехмерными цифровыми персонажами и вставками из роликов в низком качестве, стилизованных под VHS.

Среди музыкантов, повлиявших на звучание записи, Берчард назвал автора саундтрека к «Бегущему по лезвию», пионера электронной музыки Вангелиса и композитора Джона Уилльямса, сочинившего звуковую дорожку к десяткам американских лент, среди которых «Челюсти», «Звездные войны» (среди прочего, Уилльямс — создатель «Имперского марша»), «Инопланетянин» и «Список Шиндлера».