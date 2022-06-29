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Программа «Архитекторы.рф» запустила онлайн-курс о юридических особенностях архитектурной профессии

Денис Ламехов
Сегодня в 18:03

Программа «Архитекторы.рф» запустила онлайн-курс «Лайфхаки для архитекторов по юридическим вопросам». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

Основой курса из 10 видеоуроков стали самые частые вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются специалисты. Пользователям доступны дополнительные материалы: чек-листы, памятки, инструкции, проверочные тесты. Обучение можно начинать с любого места.

В процессе обучения руководитель Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков объясняет, как устроен Градостроительный кодекс, какие отношения он регулирует и на какие его статьи следует обратить особое внимание.

Главный архитектор Дирекции общественных пространств Владивостока Лилия Гиззятова делится тремя основными принципами работы с госзакупками. Директор по закупкам «Дом.рф» Диляра Баширова рассказывает, как избежать попадания в список недобросовестных поставщиков.

Кураторы курса — главный архитектор Воронежской области Андрей Еренков, руководитель «Архитектурного бюро Маликова», главный архитектор Центра экономики городов Тверской области Никита Маликов и главный архитектор группы компаний «А101» Елизавета Гречухина.

Курс можно пройти бесплатно на сайте программы. Необходима регистрация.

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