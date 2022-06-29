У московских таксистов появились тревожные кнопки. Их выдала Росгвардия в качестве эксперимента

Росгвардия предоставила московским таксистам приложение с тревожной кнопкой. ТАСС сообщает, что таким образом ведомство берет под свою охрану автомобили такси в городе.

Это совместный пилотный проект Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли и Росгвардии. Мобильное приложение Help driver пока установили только у 14 водителей такси в качестве эксперимента.

В Росгвардии объяснили, что в момент любой чрезвычайной ситуации водитель может с помощью приложения экстренно вызвать подмогу: при активации кнопки сотрудники ведомства в реальном времени смогут видеть направление движения и местоположение такси и выслать ближайший экипаж группы задержания. Также в момент нажатия все происходящее в автомобиле записывается на видео, которое автоматически загружается на сервер и хранится нескольких дней.

Директор ассоциации Михаил Михайлов считает, что приложение способно обезопасить жизнь и здоровье водителей такси, которые зачастую становятся жертвами нападений.