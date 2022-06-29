Фотографии современной архитектуры столицы покажут на выставке «Москва. Реальное»

С 30 июня по 4 сентября жители Москвы смогут посмотреть фотографии современной архитектуры в своем городе. На днях прошло открытие выставки «Москва. Реальное» об изменениях в облике столицы за последнее десятилетие.
В монохромных работах лучших архитектурных фотографов Москвы показаны отреставрированный Дом Наркомфина, Музей русского импрессионизма, парк «Зарядье», ГЭС-2, Большая спортивная арена «Лужники». Более половины фотографий ранее не показывались широкой публике.
Организаторы выбрали из множества зданий 33 объекта и представили их на выставке не только в фотографиях, но и в рендерах и макетах. Куратор проекта и директор Музея архитектуры имени Щусева (там проходит выставка) Елизавета Лихачева отметила, что сегодня архитектура становится важнее самого строительства — «уходят безликие застройки, девелоперы пришли к пониманию, что имя архитектора является частью маркетинговой стратегии проекта».
За архитектуру выставки отвечают бюро Planet9
«Выставка — это квинтэссенция происходящего в городе. Главная наша цель — сделать работу архитекторов заметной. Авторы должны получить признание, и это признание будет в дальнейшем их мотивировать к созданию концептуальных проектов, современного культурного слоя», — сказал автор идеи и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на открытии «Москва. Реальное».