перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума одобрила поправку о приостановке деятельности СМИ на три месяца за первую публикацию фейка 17:10
У московских таксистов появились тревожные кнопки. Их выдала Росгвардия в качестве эксперимента 17:02
Инса Ландер смогла пересечь грузинскую границу и вылететь в Литву 17:01
Издательство «Альпина» проведет лекции и публичные дискуссии в Доме творчества Переделкино 16:53
Mehrnaz Taghavishavazi/Unsplash
В метро Петербурга ввели штрафы за проезд без одежды, дурной запах, гадания и другие нарушения 16:51
Airbnb запретил проводить вечеринки в арендованном жилье 16:14
В Петербурге откроется книжный магазин «Даль» — он будет посвящен философской литературе 16:13
Фотографии современной архитектуры столицы покажут на выставке «Москва. Реальное» 16:08
Гослинг и Робби прокатились в кислотных костюмах на съемках «Барби». И породили новую волну мемов 15:45
Pacific Press/Getty Images
Пи Джей Харви выпустит десятый альбом летом 2023 года 15:11
Русский музей и «ВКонтакте» запустили видеопроект о творчестве Михаила Врубеля 14:58
Госдума разрешила признавать иноагентами тех, кто находится под «иностранным влиянием» 14:20
Магистры ВШЭ создали проект «На живое» о женщинах, которые спасали свою жизнь и оказались в тюрьме 13:59
Российского режиссера Дьякова пригласили вступить в Киноакадемию США 13:55
«Киберпанк, который мы заслужили»: два голосовых помощника Олега обсудили блокировку карты клиента 13:53
Amediateka/YouTube
Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» выйдет на Amediateka. Русский трейлер — уже в сети 12:34
В российских Burger King и KFC перейдут на напитки «Черноголовки» 12:12
В России изменили правила покупки оружия 11:57
Хакеры атаковали сайт Роскосмоса. Ранее он публиковал спутниковые снимки «центров принятия решений» 10:58
«Яндекс» запускает погодный сервис в Латинской Америке 10:39

Фотографии современной архитектуры столицы покажут на выставке «Москва. Реальное»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:08

С 30 июня по 4 сентября жители Москвы смогут посмотреть фотографии современной архитектуры в своем городе. На днях прошло открытие выставки «Москва. Реальное» об изменениях в облике столицы за последнее десятилетие.

В монохромных работах лучших архитектурных фотографов Москвы показаны отреставрированный Дом Наркомфина, Музей русского импрессионизма, парк «Зарядье», ГЭС-2, Большая спортивная арена «Лужники». Более половины фотографий ранее не показывались широкой публике.

Организаторы выбрали из множества зданий 33 объекта и представили их на выставке не только в фотографиях, но и в рендерах и макетах. Куратор проекта и директор Музея архитектуры имени Щусева (там проходит выставка) Елизавета Лихачева отметила, что сегодня архитектура становится важнее самого строительства — «уходят безликие застройки, девелоперы пришли к пониманию, что имя архитектора является частью маркетинговой стратегии проекта».

За архитектуру выставки отвечают бюро Planet9

© Пресс-материалы
1 из 3
© Пресс-материалы
2 из 3
© Пресс-материалы
3 из 3

«Выставка — это квинтэссенция происходящего в городе. Главная наша цель — сделать работу архитекторов заметной. Авторы должны получить признание, и это признание будет в дальнейшем их мотивировать к созданию концептуальных проектов, современного культурного слоя», — сказал автор идеи и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на открытии «Москва. Реальное».

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Елизавета Лихачева
Сергей Кузнецов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить