Хакеры атаковали сайт Роскосмоса. Ранее он публиковал спутниковые снимки «центров принятия решений»

Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь госкорпорации Дмитрий Струговец. В этот раз хакеры работали якобы «не из‑за рубежа, а из родного Екатеринбурга».

На момент написания заметки сайт Роскосмоса не открывался.

По словам Струговца, это произошло на следующий день после публикации спутниковых снимков «центров принятия решений». Накануне в телеграм-канале Роскосмоса появился пост с фотографиями места проведения саммита НАТО в Мадриде, Белого дома и Пентагона в США, Министерства обороны Великобритании, Рейхстага в Берлине, Елисейского дворца в Париже и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, а также координаты этих объектов — «так, на всякий случай».

В той же публикации говорится, что на саммите НАТО Россию объявят «злейшим врагом», а «те самые „центры принятия решений“» поддерживают «украинских националистов».

Роскосмос заявлял о зарубежных кибератаках 26 февраля. 11 апреля в госкорпорации отметили, что атаковать их сайт стали чаще.