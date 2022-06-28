Организаторы выставки «Мариуполь — борьба за русский мир» в Пушкине обвинили в ее срыве местную чиновницу. Об этом пишет «Бумага».

Устроитель выставки, организация «Ленинградский доброволец», заявила, что «чиновники-предатели», не захотели видеть буквы Z и V, а также «фигурки Гиви и Моторолы», уточняет Sota. В рамках выставки посетителям показывали фотографии, дневники, обмундирование и другие предметы, которые были собраны в Донбассе с 2014 года.

В Z-пабликах стали появляться посты, которые обвиняют в срыве выставки замглавы Пушкинского района Татьяну Боголюбову. Так, «Кибер фронт Z» заявил, что Боголюбова вместе с местными чиновниками запретила все экспонаты, связанные со «спецоперацией», назвав их «пропагандой нацизма». Авторы поста требуют у губернатора Петербурга Александра Беглова «навести порядок», отмечая, что «рыба, как известно, гниет с головы».

В посте муниципального телеканала «ЛенТВ 24» местных чиновников называют «уродами», «суками» и «выродками». «Вы кого, суки, нацистами сейчас назвали?! Тех, кто душил в канализации „Азовстали“ нацистов?! Тех, кто погибал за освобождение этого города?!», — сказано в посте.

В выпуске «ЛенТВ 24» говорится, что экспонаты попросили убрать, усмотрев в них «пропаганду милитаризма», а не нацизма. В ролике также приводится комментарий организатора выставки Германа Владимирова, который заявляет, что «ранее никогда не испытывал такого унижения от чиновников и стыда за такое поведение граждан России».

В сообществе Пушкинского района во «ВКонтакте» под постами начали появляться комментарии, в которых Боголюбову называют «предателем». Как отмечает «Бумага», некоторые подобные записи оставили аккаунты без фотографий и описания в профиле, что может говорить о том, что это боты.