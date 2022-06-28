Сеть «Каро» будет продавать билеты в кино за один рубль

Сеть кинотеатров «Каро» запустила акцию «Кино и точка», в рамках которой можно посмотреть фильмы за один рубль. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сети.

Такая цена будет действовать во всех кинотеатрах «Каро» каждое 1-е и 15-е число месяца.

В программу войдут зарубежные и отечественные картины. В списке окажутся лидеры проката 2022 года, хиты прошлых лет и избранное кино от независимых прокатчиков.

Так, в рамках акции 1 июля 2022 будут представлены мультфильм «Коати. Легенда джунглей», экшен «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи и военный блокбастер «1941. Крылья над Берлином».

Приобрести билеты можно на сайте сети кинотеатров «Каро».