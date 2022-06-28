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Эмма Робертс присоединилась к актерскому составу «Мадам Паутины»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:03

Эмма Робертс присоединилась к актерскому составу фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет грядущего проекта пока не разглашается. Кого сыграет Робертс неизвестно.

В картине также снимаются Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед и Тахар Рахим. Режиссером выступает С.-Дж.Кларксон («Декстер»), а сценаристами — Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, которые работали над такими фильмами, как «Дракула», «Последний охотник на ведьм» и «Боги Египта».

В комиксах Мадам Паутина изображается как пожилая женщина с миастенией гравис (аутоиммунным нервно-мышечным заболеванием), которая подключена к системе жизнеобеспечения в виде паутины. В силу здоровья Паутина никогда не сражалась со злодеями.

«Мадам Паутину» планируют выпустить в 2023 году. Съемки должны начаться уже в этом году.

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