В Домодедово произошел сбой в системе регистрации. Рейсы отменяют, в очередях стоят сотни людей

Утром 28 июня в московском аэропорту Домодедово произошел технический сбой — сломалась система регистрации на рейсы одной из авиакомпаний, сообщает телеканал «360». По информации Федерального агентства новостей, речь идет о перевозчике «Уральские авиалинии».

Устранить ошибку удалось только спустя два часа. За это время был задержан вылет восьми рейсов, еще четыре пришлось и вовсе отменить.

Телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал ролик, на котором видны сотни человек, которые стоят в очереди на регистрацию.