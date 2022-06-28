В Техасе обнаружили грузовик с 46 телами мигрантов

В городе Сан-Антонио в штате Техас полиция обнаружила тела 46 мигрантов в грузовике, еще 16 человек оттуда доставили в больницу. Об этом сообщает Ksat.

«Это трагедия. У них были семьи… И они, вероятно, пытались найти лучшую жизнь. Это не что иное, как ужасная человеческая трагедия», — сказал мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг.

Среди 16 пострадавших — четверо детей. Мигрантов обнаружил работавший недалеко от грузовика мужчина, который услышал крик о помощи.

Люди находились в 18-колесном грузовике без кондиционера и воды. Начальник пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ заявил, что мигранты скончались от удушья и теплового удара из‑за жары, которая в тот день достигала более 37 градусов Цельсия.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уилльяма МакМануса, в настоящее время под стражей находятся три человека. Однако он не уверен, связаны ли они с трагедией.

«Эти смерти на [президенте США Джо] Байдене. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ», — заявил губернатор Техаса от Республиканской партии Грег Эбботт.