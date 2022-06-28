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В Якутии ввели режим ЧС из‑за лесных пожаров

Виктория Шанина
28 июня 2022  8:50

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении на всей территории региона режима чрезвычайной ситуации на фоне лесных пожаров. Об этом сообщается на официальном информационном портале республики.

Якутскому правительству поручено принять меры по тушению лесных пожаров, а также не допустить угрозы населенным пунктам. Для ликвидации огня также привлечены силы и средства муниципальных образований.

«Введение режима ЧС позволит увеличить силы и средства в рамках межрегионального маневрирования, то есть привлечь дополнительные ресурсы из других регионов и более эффективно подготовиться к пику горимости», — говорится в сообщении на информационном портале Якутии.

Там напомнили, что по состоянию на утро 28 июня в Якутии действовало 60 лесных пожаров. Большинство из них зарегистрировано в Мирнинском, Алданском и Томпонском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 180 лесных пожаров на площади 106 тыс. гектар.

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