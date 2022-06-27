Владелец сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza полностью уходит из России

Британский холдинг IHG (InterContinental Hotels Group), которой принадлежат помимо прочего сети отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, полностью прекращает деятельность в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Какая судьба ждет гостиницы и их здания, пока неизвестно.

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всей деятельности в России в связи с санкциями, введенными [в отношении РФ] Великобританией, США и ЕС, а также продолжающимися и усиливающимися проблемами ведения бизнеса в этой стране», — говорится в релизе IHG.

Компания отметила, что продолжает поддерживать своих сотрудников в РФ и на Украине. Также в IHG напомнили, что после начала «военной спецоперации» России на территории Украины холдинг прекратил инвестиции в российский бизнес, отказался от открытия на территории страны новых отелей и закрыл свой корпоративный офис в Москве.

Как отмечают «Ведомости» InterContinental Hotels Group — третья по номерному фонду компания в России. В 2018 году IHG заработала на российском рынке около 124 млн долларов.