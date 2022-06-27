Про Кевина Спейси снимут документальный сериал

Британская телесеть Channel 4 начала разработку сериала, посвященного жизни и карьере американского актера Кевина Спейси («Семь», «Карточный домик», «Двадцать одно»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Рабочее название проекта — Spacey Unmasked («Разоблаченный Спейси»). Он будет состоять из двух частей и расскажет историю Спейси начиная с самого детства актера.

Кевин Спейси стремительно оказался на вершине славы на Бродвее, а затем стал невероятно популярен в киноиндустрии. Но вся его карьера встает под угрозу после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него в 2017 году.

Режиссером сериала стала Кира Филлипс, продюсером — Кэти Хейвуд. Производством займутся кинокомпании Roast Beef Production и All3Media.