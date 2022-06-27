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В России впервые вылечили аритмию методом электропорации

Виктория Шанина
Вчера в 21:52

Специалисты новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н.Мешалкина первыми в России выполнили операцию по лечению аритмии специальными электрическими импульсами. Первым пациентом стал 55-летний мужчина, сообщается на сайте учреждения.

Такой метод лечения называется электропорация. На сердечную ткань пациента воздействуют микросекундными высококонцентрированными электрическими импульсами, которые повреждают целостность мембраны патологических клеток, что приводит к нарушению их функционирования.

Для устранения нарушений сердечного ритма специалисты использовали оригинальный источник энергии, разработанный инженерами из томской компании «Биоток», а также специальный катетер.

«При использовании метода электропорации клетки, провоцирующие патологическую электрическую активность, не погибают, как в случае применения радиочастотных или холодовых методов аблации (методика направленного разрушения ткани), традиционно используемых в интервенционном лечении нарушений ритма сердца», — рассказал замгендиректора клиники по научной работе Александр Романов.

По его словам, такая процедура более безопасна по сравнению с теми, что применяются сейчас. Она позволяет избежать некоторых осложнений, например, нарушения целостности сердечной мышцы.

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