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Театр имени Сац представит AR-оперу по роману «Любовь к трем цукербринам» Виктора Пелевина

Денис Ламехов
Сегодня в 18:08

27, 28 и 29 июня московский Театр имени Наталии Сац представит оперу по мотивам романа Виктора Пелевина «Любовь к трем цукербринам». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.

Режиссером стал Георгий Исаакян. Постановка будет первой частью трилогии «Я, робот» — в театре рассказали, что она будет целиком построена на произведениях Пелевина и посвящена взаимодействию человека и искусственного интеллекта.

В спектакле будут использованы технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности, голограммы и синтезированный с помощью компьютера звук. Партитуру по заказу театра написал Константин Комольцев.

«Мы уже много лет живем наполовину, а может, и на две трети в виртуальном пространстве, в мире социальных сетей, и все больше зависим от них, при этом даже не успевая осознать степень этой зависимости. Но большие писатели ХХ — начала XXI века начали формулировать эти проблемы уже давно. При помощи текстов <…> Пелевина мы можем попробовать уже сегодня, когда предсказанное будущее стало реальностью, задать себе вопросы: а мы разобрались с тем, как эти этические и гуманистические проблемы решать?»
Георгий Исаакян
Театральный режиссер

Музыкальным руководителем и дирижером постановки стал Сергей Михеев, сценографом — Денис Сезонов, художником по костюмам — Анна Кострикова.

Подробности — на сайте Театра имени Сац.

Вышедший осенью 2014 года роман «Любовь к трем цукербринам» — двенадцатый для Виктора Пелевина. Он посвящен эпохе потребления, виртуальной реальности и зависимости от технологий. Предлагаем перечитать рецензию литературного критика Варвары Бабицкой, опубликованную на «Афише» после выхода книги.

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