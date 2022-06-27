Театр имени Сац представит AR-оперу по роману «Любовь к трем цукербринам» Виктора Пелевина

27, 28 и 29 июня московский Театр имени Наталии Сац представит оперу по мотивам романа Виктора Пелевина «Любовь к трем цукербринам». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.
Режиссером стал Георгий Исаакян. Постановка будет первой частью трилогии «Я, робот» — в театре рассказали, что она будет целиком построена на произведениях Пелевина и посвящена взаимодействию человека и искусственного интеллекта.
В спектакле будут использованы технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности, голограммы и синтезированный с помощью компьютера звук. Партитуру по заказу театра написал Константин Комольцев.
Музыкальным руководителем и дирижером постановки стал Сергей Михеев, сценографом — Денис Сезонов, художником по костюмам — Анна Кострикова.
Подробности — на сайте Театра имени Сац.
Вышедший осенью 2014 года роман «Любовь к трем цукербринам» — двенадцатый для Виктора Пелевина. Он посвящен эпохе потребления, виртуальной реальности и зависимости от технологий. Предлагаем перечитать рецензию литературного критика Варвары Бабицкой, опубликованную на «Афише» после выхода книги.