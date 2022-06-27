Страны G7 выделят Украине 29,5 млрд долларов

Лидеры стран «Большой семерки» договорились выделить Украине 29,5 млрд долларов бюджетной поддержки в 2022 году для покрытия дефицита. Об этом говорится в отчете по итогам саммита.

«На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже предоставили бюджетную поддержку в размере до 29,5 млрд долларов в 2022 году, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета», — говорится в докладе.

Дополнительная финансовая помощь государственным и частным предприятиям Украины составит 3,5 млрд долларов.

Также лидеры G7 отметили, что поддерживают решение Европейского совета о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС.