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Страны G7 выделят Украине 29,5 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:41

Лидеры стран «Большой семерки» договорились выделить Украине 29,5 млрд долларов бюджетной поддержки в 2022 году для покрытия дефицита. Об этом говорится в отчете по итогам саммита.

«На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже предоставили бюджетную поддержку в размере до 29,5 млрд долларов в 2022 году, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета», — говорится в докладе.

Дополнительная финансовая помощь государственным и частным предприятиям Украины составит 3,5 млрд долларов.

Также лидеры G7 отметили, что поддерживают решение Европейского совета о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС.

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