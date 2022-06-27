14 июля фестиваль Sound Up в третий раз проведет серию концертов Forte, посвященную фортепианной музыке. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Мероприятие пройдет в московском ДК «Рассвет». Исполнителями и кураторами стали Полина Осетинская, Елена Мойсеенко, Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский. Они выступят в двух концертах попарно в формате музыкальных диалогов друг с другом.
Программа концертов:
Диалог 1. Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский
Михаил Дубов
— Джон Кейдж «Mysterious Adventure» для препарированного фортепиано;
— Джон Адамс «China Gates»;
— Тору Такэмицу «Les yeux clos II — Litany»;
— Фредерик Энтони Ржевски «IV».
Владимир Иванов-Ракиевский
— Томас Адес «Darkness Visible»;
— Лепо Сумера «Tale of a Butterfly Who Awoke in Winter»;
— Анна Корсун «Aqua Sonare»;
— Филипп Эрсан «5 études pour piano — Carillon»;
— Валентин Сильвестров «Посланник».
Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский
— Стив Райх «Piano Phase».
Диалог 2. Полина Осетинская и Елена Мойсеенко
Полина Осетинская
— Сергей Ахунов «Эскизы»;
— Валентин Сильвестров «Багатели»;
— Леонид Десятников «Тоска по родине» из «Альбома для Айлики».
Елена Мойсеенко
— Иоганнес Брамс «Intermezzo Op. 118 no. 2 A-dur»;
— Сергей Рахманинов «Prelude Op. 23 No. 4 in D major»;
— Микола Лисенко «Elegy, Op. 41/3»;
— Фредерик Шопен «Mazurka a-moll Op. 17 no. 4»;
— Клара Шуман «Romanze h-Moll»;
— Дмитрий Шостакович «24 прелюдии, соч. 34: No. 14 ми-бемоль минор»;
— Антон Мойсеенко «Грустная музыка № 2»;
— Леонид Десятников «Тоска по родине» из «Альбома для Айлики».
Полина Осетинская и Елена Мойсеенко
— Леонид Десятников «В сторону лебедя».
Подробности и билеты на оба концерта — на «Афише». Адрес ДК «Рассвет»: Столярный переулок, 3, корп. 15.