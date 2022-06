14 июля фестиваль Sound Up в третий раз проведет серию концертов Forte, посвященную фортепианной музыке. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в московском ДК «Рассвет». Исполнителями и кураторами стали Полина Осетинская, Елена Мойсеенко, Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский. Они выступят в двух концертах попарно в формате музыкальных диалогов друг с другом.

Программа концертов:

Диалог 1. Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский

Михаил Дубов

— Джон Кейдж «Mysterious Adventure» для препарированного фортепиано;

— Джон Адамс «China Gates»;

— Тору Такэмицу «Les yeux clos II — Litany»;

— Фредерик Энтони Ржевски «IV».

Владимир Иванов-Ракиевский

— Томас Адес «Darkness Visible»;

— Лепо Сумера «Tale of a Butterfly Who Awoke in Winter»;

— Анна Корсун «Aqua Sonare»;

— Филипп Эрсан «5 études pour piano — Carillon»;

— Валентин Сильвестров «Посланник».

Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский

— Стив Райх «Piano Phase».

Диалог 2. Полина Осетинская и Елена Мойсеенко

Полина Осетинская

— Сергей Ахунов «Эскизы»;

— Валентин Сильвестров «Багатели»;

— Леонид Десятников «Тоска по родине» из «Альбома для Айлики».

Елена Мойсеенко

— Иоганнес Брамс «Intermezzo Op. 118 no. 2 A-dur»;

— Сергей Рахманинов «Prelude Op. 23 No. 4 in D major»;

— Микола Лисенко «Elegy, Op. 41/3»;

— Фредерик Шопен «Mazurka a-moll Op. 17 no. 4»;

— Клара Шуман «Romanze h-Moll»;

— Дмитрий Шостакович «24 прелюдии, соч. 34: No. 14 ми-бемоль минор»;

— Антон Мойсеенко «Грустная музыка № 2»;

— Леонид Десятников «Тоска по родине» из «Альбома для Айлики».

Полина Осетинская и Елена Мойсеенко

— Леонид Десятников «В сторону лебедя».

Подробности и билеты на оба концерта — на «Афише». Адрес ДК «Рассвет»: Столярный переулок, 3, корп. 15.