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Sound Up проведет серию фортепианных концертов Forte. В программе — сочинения Райха и Десятникова

Денис Ламехов
Сегодня в 16:39

14 июля фестиваль Sound Up в третий раз проведет серию концертов Forte, посвященную фортепианной музыке. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в московском ДК «Рассвет». Исполнителями и кураторами стали Полина Осетинская, Елена Мойсеенко, Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский. Они выступят в двух концертах попарно в формате музыкальных диалогов друг с другом.

Программа концертов:

Диалог 1. Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский

Михаил Дубов
— Джон Кейдж «Mysterious Adventure» для препарированного фортепиано;
— Джон Адамс «China Gates»;
— Тору Такэмицу «Les yeux clos II — Litany»;
— Фредерик Энтони Ржевски «IV».

Владимир Иванов-Ракиевский
— Томас Адес «Darkness Visible»;
— Лепо Сумера «Tale of a Butterfly Who Awoke in Winter»;
— Анна Корсун «Aqua Sonare»;
— Филипп Эрсан «5 études pour piano — Carillon»;
— Валентин Сильвестров «Посланник».

Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский
— Стив Райх «Piano Phase».

Диалог 2. Полина Осетинская и Елена Мойсеенко

Полина Осетинская
— Сергей Ахунов «Эскизы»;
— Валентин Сильвестров «Багатели»;
— Леонид Десятников «Тоска по родине» из «Альбома для Айлики».

Елена Мойсеенко
— Иоганнес Брамс «Intermezzo Op. 118 no. 2 A-dur»;
— Сергей Рахманинов «Prelude Op. 23 No. 4 in D major»;
— Микола Лисенко «Elegy, Op. 41/3»;
— Фредерик Шопен «Mazurka a-moll Op. 17 no. 4»;
— Клара Шуман «Romanze h-Moll»;
— Дмитрий Шостакович «24 прелюдии, соч. 34: No. 14 ми-бемоль минор»;
— Антон Мойсеенко «Грустная музыка № 2»;
— Леонид Десятников «Тоска по родине» из «Альбома для Айлики».

Полина Осетинская и Елена Мойсеенко
— Леонид Десятников «В сторону лебедя».

Подробности и билеты на оба концерта — на «Афише». Адрес ДК «Рассвет»: Столярный переулок, 3, корп. 15.

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