«Асса» Сергея Соловьева стала самым кассовым перевыпуском советского кино в 2022 году

Фильм Сергея Соловьева «Асса» стал самым кассовым перевыпуском советского кино на большом экране в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Сборы за первый уикенд, с 16 по 19 июня, превысили 1,5 млн рублей. «Это абсолютный рекорд среди всех созданных в СССР кинолент, перезапущенных в кино с лета 2019 года», — рассказали в Мосфильме.

В общей сложности картина собрала более 2,5 млн рублей.

Неплохой результат в прокате также показали фильмы «Иди и смотри» Элема Климова, «Июльский дождь» Марлена Хуциева и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.

Фильм «Асса» вышел в 1988 году. В нем снялись Станислав Говорухин, Татьяна Друбич, Сергей Бугаев, Дмитрий Шумилов, Александр Баширов, а также музыканты группы «Кино», в том числе Виктор Цой.