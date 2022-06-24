Soccer Mommy записала свой третий альбом «Sometimes, Forever». Его продюсировал Дэниел Лопатин

Незадолго до релиза Софи Эллисон (настоящее имя певицы) выпустила клип на трек «Shotgun» об ощущениях навязчивой любви.

Soccer Mommy опубликовала свой третий альбом «Sometimes, Forever», созданный вместе с проектом Дэниела Лопатина Oneohtrix Point Never. Послушать его можно здесь .

Присутствие тревожной электроники Oneohtrix Point Never заметно в композициях «Unholy Affliction» и «Darkness Forever», а попсовые мелодии Эллисон можно услышать в припевах «Shotgun» и «With U» — песне о болезненной уязвимости отношений.

Soccer Mommy дебютировала в 2018 году с альбомом «Clean», когда ей было 20 лет, и посвятила его расставаниям и обреченной любви в разгар депрессии. Ее следующая пластинка — «Color Theory» — увидела свет через два года.