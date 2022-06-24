Гейтен Матараццо и Агури Райс в трейлере комедии «Honor Society»

Paramount Plus показал дебютный трейлер комедии «Honor Society». Премьера состоится 29 июля на стрим-сервисе.
В ролике школьница Хонор озвучивает свой план по получению места в Лиге плюща (ассоциации восьми частных американских университетов). Она должна быть отличницей, волонтером и работать. У Хонор все складывается до того момента, пока она не узнает, что входит в четверку лучших учеников. Теперь для достижения своей мечты ей нужно уничтожить своих конкурентов, а самый главный из них — Майкл.
В картине снялись Гейтен Матараццо («Очень странные дела»), Ангури Райс («Человек-паук: Возвращение домой»), Кристофер Минц-Пласс («Пипец»), Армани Джексон («Первому игроку приготовиться»), Бенджамин Уокер («Джессика Джонс») и другие.
Режиссером «Honor Society» выступил Оран Зегман — дебютант в полнометражном кино. Сценарий написал шестикратный номинант на «Эмми» Дэвид Гудман («Гриффины», «Орвилл»).