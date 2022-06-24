перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи. Из Москвы в Петербург можно улететь за 1500 рублей 17:59
С шоколада Toblerone пропадет пометка «швейцарский» 17:53
Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт 17:30
Кто такой Дмитрий Солнышко Медведев? И почему он всех любит, а не ненавидит 17:23
Lazaro Rodriguez/Unsplash
В России на 65% выросли продажи электрокаров 16:50
Netflix уволил еще 300 сотрудников после уменьшения числа подписчиков 16:48
Хаски представил два новых трека под псевдонимом DJ Hvost 16:05
«Нас берегут от самих себя»: инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia! выпустили антиутопичный клип 15:32
Сырки «Б.Ю.Александров» переименуют в «А. Ростагрокомплекс» 15:28
Paramount Plus/YouTube
Гейтен Матараццо и Агури Райс в трейлере комедии «Honor Society» 15:11
«Надеюсь, редактору радио не влетело»: как появился фейк об освященном квасе, заменившем кока-колу 14:59
Лавров заявил, что ЕС и НАТО создают коалицию для войны с Россией, и сравнил их с Третьим рейхом 14:27
Джордж Мартин подтвердил работу над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу 13:52
На ютьюбе вышел первый российский сериал об истории феминизма «Fem Is» 13:42
Владислав Фальшивомонетчик/Wikimedia Commons
«Коммерсант» сообщил о проверке «Ельцин-центра» силовиками. Представители площадки опровергли это Обновлено в 13:08
Клиенты «Яндекс Еды» теперь могут удалять данные о своих заказах 13:06
Пиотровский: Россия «совершает глобальные преобразования», война — самоутверждение нации 12:38
Кадр из фильма «Титаник»
«Титаник» вновь вернется в кинотеатры в 2023 году 11:23
Закари Леви из «Шазам!» сыграет главную роль в перезапуске «Детей шпионов» от Netflix 10:18
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС. Грузии его смогут предоставить после ряда реформ 9:57

Гейтен Матараццо и Агури Райс в трейлере комедии «Honor Society»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:11

Paramount Plus показал дебютный трейлер комедии «Honor Society». Премьера состоится 29 июля на стрим-сервисе.

В ролике школьница Хонор озвучивает свой план по получению места в Лиге плюща (ассоциации восьми частных американских университетов). Она должна быть отличницей, волонтером и работать. У Хонор все складывается до того момента, пока она не узнает, что входит в четверку лучших учеников. Теперь для достижения своей мечты ей нужно уничтожить своих конкурентов, а самый главный из них — Майкл.

В картине снялись Гейтен Матараццо («Очень странные дела»), Ангури Райс («Человек-паук: Возвращение домой»), Кристофер Минц-Пласс («Пипец»), Армани Джексон («Первому игроку приготовиться»), Бенджамин Уокер («Джессика Джонс») и другие.

Режиссером «Honor Society» выступил Оран Зегман — дебютант в полнометражном кино. Сценарий написал шестикратный номинант на «Эмми» Дэвид Гудман («Гриффины», «Орвилл»).

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Энгаури Райс
Бенджамин Уокер
Джессика Джонс
Дэвид Гудман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить