Гейтен Матараццо и Агури Райс в трейлере комедии «Honor Society»

Paramount Plus показал дебютный трейлер комедии «Honor Society». Премьера состоится 29 июля на стрим-сервисе.

В ролике школьница Хонор озвучивает свой план по получению места в Лиге плюща (ассоциации восьми частных американских университетов). Она должна быть отличницей, волонтером и работать. У Хонор все складывается до того момента, пока она не узнает, что входит в четверку лучших учеников. Теперь для достижения своей мечты ей нужно уничтожить своих конкурентов, а самый главный из них — Майкл.