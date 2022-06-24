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«Титаник» вновь вернется в кинотеатры в 2023 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:23

В 2023 году ко Дню святого Валентина в кинотеатрах выйдет обновленная версия «Титаника» Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает Deadline.

В повторный прокат картина выйдет в формате 3D 4K HDR с высокой частотой кадров.

«Титаник» вышел в 1997 году. Главные роли в картине сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Фильм получил 11 премий «Оскар», включая призы в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Повторный релиз картины состоялся в 2012 году в формате 3D. В настоящее время она занимает третье место в мировом прокате со сборами в 2,2 млрд долларов.

Сюжет ленты рассказывает об истории любви богатой девушки и бедного художника, которые оказались на борту гигантского лайнера «Титаник», столкнувшегося с айсбергом и затонувшего в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.

Состоится ли повторный релиз фильма-катастрофы в России, пока неизвестно.

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