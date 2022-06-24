Дочь Илона Маска официально сменила пол и имя, чтобы не ассоциироваться с отцом

Суд Лос-Анджелеса удовлетворил заявление 18-летнего Ксавьера Маска о смене пола и имени. Об этом сообщает TMZ.

Согласно документам, Ксавьера теперь будут звать Вивиан Дженна Уилсон (фамилия матери). Также суд в ближайшее время выдаст новое свидетельство о рождении, где будет изменен пол, так как Вивиан идентифицирует себя как женщина.

О решении Вивиан официально сменить имя и пол стало известно 20 июня. Тогда подросток заявила, что больше не живет с отцом и не хочет быть связана с ним каким‑либо образом. Также одной из причин смены имени она назвала гендерную идентичность.

У Илона Маска семь детей от разных женщин. Он женился на матери Вивиан, канадской писательнице Джастин Уилсон, в 2000 году. Через два года она родила ему сына по имени Невада, который скончался спустя девять дней из‑за синдрома внезапной детской смерти. Затем Уилсон родила двойняшек — Ксавье и Грифина, и тройняшек — Дэмиана, Кая и Саксона.