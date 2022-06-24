Вышел трейлер «Варвара» с Биллом Скарсгордом в главной роли

В сети появился дебютный трейлер фильма ужасов «Варвар». Премьера запланирована на 23 июня 2022 года.
В ролике девушка Тесс приезжает в загородный дом в Детройте, который заранее забронировала на Airbnb. Но из‑за ошибки на сайте оказывается, что дом уже занят мужчиной по имени Кит. Она решает остаться и переночевать вместе с ним, однако посреди ночи Тесс просыпается от громких шагов и криков о помощи. В подвале дома она обнаруживает своеобразную подземную тюрьму, в которой заперты люди, включая Кита.
«Некоторые остаются на ночь. Некоторые остаются на неделю. Некоторые никогда не уходят», — гласит слоган фильма.
В фильме снялись Джорджина Кэмпбелл («Меч короля Артура»), Билл Скарсгорд («Оно»), Джастин Лонг («Бивень»), Мэттью Патрик Дэвис («Сообщество»), Ричард Брейк («Kingsman: Секретная служба»), Джеймс Батлер («Призрак») и другие. В качестве режиссера и сценариста выступил Зак Креггер («Мисс Март»).