Вышел трейлер «Варвара» с Биллом Скарсгордом в главной роли

В сети появился дебютный трейлер фильма ужасов «Варвар». Премьера запланирована на 23 июня 2022 года.

В ролике девушка Тесс приезжает в загородный дом в Детройте, который заранее забронировала на Airbnb. Но из‑за ошибки на сайте оказывается, что дом уже занят мужчиной по имени Кит. Она решает остаться и переночевать вместе с ним, однако посреди ночи Тесс просыпается от громких шагов и криков о помощи. В подвале дома она обнаруживает своеобразную подземную тюрьму, в которой заперты люди, включая Кита.