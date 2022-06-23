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Во «ВКонтакте» появился чат-бот «ЛизаАлерт» — он призван ускорить связь при поиске людей

Денис Ламехов
Сегодня в 20:47

В социальной сети «ВКонтакте» появился чат-бот поисково-спасательной службы «ЛизаАлерт». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе платформы.

В компании рассказали, что бот призван сделать более быстрой любую коммуникацию с «ЛизаАлерт», в том числе при поиске людей. Также через бота можно будет вступить в ряды добровольцев поисковой организации в разных регионах России.

«Все это позволит снизить нагрузку на горячую линию отряда и направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек», — добавили во «ВКонтакте».

Чтобы начать общение с ботом, необходимо отправить ему слово «привет». Главной особенностью новой функции соцсеть называет оказание помощи «здесь и сейчас».

К примеру, если у пользователя есть информация о пропавшем человеке, с помощью чат-бота он оперативно свяжется с модератором. Кроме того, бот может посоветовать, что делать в первую очередь, если пропал человек, и как поступать в экстренных ситуациях: при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста.

Наконец, бот поможет следить за поисками людей, которые ведутся прямо сейчас, а также получать новости поисково-спасательной службы.

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