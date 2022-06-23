В 53 городах России покажут прямую трансляцию спектакля «Школа жен»

26 июня на сцене Театра им. Маяковского состоится спектакль «Школа жен» по пьесе Мольера. Трансляцию постановки покажут в кинотеатрах 53 городов России.

Сюжет комедии Мольера навеян личными обстоятельствами из жизни драматурга. Получивший дворянский титул Арнольф планирует жениться на своей юной воспитаннице Агнесе, которую буквально для этого и вырастил. Но она влюбляется в другого. Ситуация усложняется тем, что юный соперник Арнольфа, не догадываясь о том, с кем имеет дело, считает его своим единственным союзником и доверенным лицом.

Режиссер спектакля — Миндаугас Карбаускис, автор перевода — Дмитрий Быков. В ролях: Анатолий Лобоцкий, Наталья Палагушкина, Станислав Кардашев, Роман Фомин, Ольга Ергина, Евгений Матвеев, Константин Константинов и Виктор Довженко.

«Созданный Дмитрием Быковым текст не только делает доступной нам поэтическую лексику XVII века, но и в своем блистательном слоге раскрывает всю глубину психологии мольеровских персонажей, скрытую за внешней простотой сюжета и бравурным юмором», — говорится в релизе мероприятия.

Адреса кинотеатров, в которых пройдет прямая трансляция, можно найти по ссылке.