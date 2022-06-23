На «Плюс Даче» покажут «Мастера и Маргариту» с Дарьей Мороз и балет под Red Hot Chili Peppers

На «Плюс Даче» в Парке Горького пройдет показ классических и экспериментальных постановок под кураторством режиссера Юрия Квятковского. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Программа театрального лета на „Плюс Даче“ очень компактная — всего четыре спектакля, — но очень разная и включает в себя как авангард, так и классику. Мы покажем перформансы, хореографию, музыкально-литературный спектакль», — отметил режиссер.

29 июня театральную программу «Дачи» откроет авангардный театральный проект из Петербурга АХЕ. В этот день московские зрители впервые увидят постановку «Утопия».

7 июля состоится показ тонкого и острого спектакля о современности и закулисном мире театра «Комедия о театре». А 19 июля на «Даче» покажут балет «Ткани» известного российского танцовщика, хореографа и режиссера, дважды лауреата премии «Золотая маска» Владимира Варнавы. Танец будет поставлен под музыку Red Hot Chili Peppers.

18 августа зрители смогут увидеть спектакль «Мастер и Маргарита» с Дарьей Мороз и Игорем Миркубановым в главных ролях. В качестве музыкального сопровождения выступит Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Рудина.

Вход на все мероприятия для подписчиков «Плюса» бесплатный. Те, у кого нет подписки, могут оформить бесплатный пробный период перед входом или заранее.