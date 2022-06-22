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Эд Ширан получил 1,1 млн долларов по делу о плагиате

Виктория Шанина
Сегодня в 16:42

Британский певец Эд Ширан одержал очередную победу в деле о плагиате и получил 1,1 млн долларов компенсации. Разбирательства в этот раз были связаны с композицией «Shape of You», пишет Variety.

Эта сумма покроет судебные издержки Ширана и его команды. Решение о выплате такой большой суммы вынес британский судья Антони Закароли.

«Отправная точка — выявление победителей и проигравших. Общее правило заключается в том, что неудачная партия оплачивает расходы успешной партии. По этому поводу нет никаких споров: [Ширан], несомненно, выиграл», — объяснил Закароли свое решение.

Иск против Ширана подал исполнитель Сами Чокри. Он обвинил артиста в копировании его трека 2015 года под названием «Oh Why».

По словам Чокри, Эд Ширан использовал припев его песни при написании своего хита «Shape of You». Хотя тот заявил, что никогда не слышал песню Чокри раньше.

Высокий суд Лондона встал на сторону Ширана. В окончательном решении говорится, что, несмотря на некоторое сходство, между композициями есть существенные различия.

По информации Variety, сейчас Эд Ширан разбирается еще с одним иском — по поводу авторства своей песни «Thinking Out Loud». Кроме того, на артиста подавали в суд за трек «Photograph» в 2016 году, но дело было урегулировано во внесудебном порядке.

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