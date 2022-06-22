В сети появился отрывок третьего сезона «Академии „Амбрелла“» с «Академией „Спэрроу“»

Netflix выпустил отрывок из третьего сезона сериала «Академия „Амбрелла“». Премьера шоу состоялась сегодня на стрим-сервисе.
В ролике показали членов «Академия „Спэрроу“», которые появились после того, как воспитанники «Амбреллы» создали временной парадокс, чтобы предотвратить апокалипсис.
Временной парадокс привел к появлению альтернативной вселенной, в которой «Амбреллы» никогда не существовало. Вместо этого их приемный отец Реджинальд Харгривз создал другую семью супергероев — «Спэрроу». В новом сезоне академиям придется окончательно разобраться с временным парадоксом.
Также третий сезон покажет изменения в персонаже Эллиота Пейджа. Героя «Амбреллы» переименовали из Вани в Виктора после того, как Пейдж совершил трансгендерный переход. Персонаж в сериале также сделает каминг-аут.
В «Академии „Амбрелла“» также снимаются Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастаньеда, Роберт Шиэн, Эмми Рейвер-Лэмпман, Джастин Х.Мин, Колм Фиори, Джастин Корнуэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Хенесис Родригес и Каззи Дэвид.