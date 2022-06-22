В сети появился отрывок третьего сезона «Академии „Амбрелла“» с «Академией „Спэрроу“»

В ролике показали членов «Академия „Спэрроу“», которые появились после того, как воспитанники «Амбреллы» создали временной парадокс, чтобы предотвратить апокалипсис.

Netflix выпустил отрывок из третьего сезона сериала «Академия „Амбрелла“». Премьера шоу состоялась сегодня на стрим-сервисе.

Временной парадокс привел к появлению альтернативной вселенной, в которой «Амбреллы» никогда не существовало. Вместо этого их приемный отец Реджинальд Харгривз создал другую семью супергероев — «Спэрроу». В новом сезоне академиям придется окончательно разобраться с временным парадоксом.

Также третий сезон покажет изменения в персонаже Эллиота Пейджа. Героя «Амбреллы» переименовали из Вани в Виктора после того, как Пейдж совершил трансгендерный переход. Персонаж в сериале также сделает каминг-аут.

В «Академии „Амбрелла“» также снимаются Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастаньеда, Роберт Шиэн, Эмми Рейвер-Лэмпман, Джастин Х.Мин, Колм Фиори, Джастин Корнуэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Хенесис Родригес и Каззи Дэвид.