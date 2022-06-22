Музей транспорта Москвы проведет масштабный фестиваль «Ретрорейс»

9 июля Музей транспорта Москвы проведет первый масштабный городской фестиваль «Ретрорейс» ко Дню московского транспорта на Воробьевых горах. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На «Ретрорейсе» покажут модели автомобилей, которые были выпущены в 60–70-е годы. Весь день на площадке под открытым небом будет открыта выставка Музея транспорта Москвы и приглашенных клубов «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и Lada History.

Музей представит 20 экспонатов, среди которых автобусы ЦАРМ «Рица» и ЗИС-155, грузовые автомобили МАЗ-205 и ПМЗ-17 и «Москвич» МЗМА-400-420.

Главным экспонатом выставки станет макет автобуса Daimler-Marienfelde 1905 года, с которого началось движение по первой пригородной автобусной линии в Москве: от Камер-Коллежского вала в районе Марьиной рощи до Останкино.

Помимо выставки, на мероприятии пройдет большое пятичасовое авторалли по самым живописным районам центра столицы. Вечером гостей будет ждать концертная программа. Чтобы попасть на фестиваль, необходимо зарегистрироваться на сайте Музея транспорта Москвы.