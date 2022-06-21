«Звук» создал плейлисты ко дню рождения Виктора Цоя. Их представляют виртуальные ассистенты

Музыкальный сервис «Звук» создал плейлисты ко дню рождения Виктора Цоя — 21 июня ему могло исполниться 60 лет. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.

Подборки песен представляют виртуальные ассистенты — Афина, Джой и Сбер. Первая подходит к музыканту с культурологической точки зрения — рассказывает, кем он вдохновлялся и на кого из музыкантов повлиял.

Вторая фокусируется на том, каким был Виктор Цой в жизни — например, как ему досталась профессия кочегара. Третий рассказывает о Цое как о голосе поколения и предлагает подборку интересных фактов. Ассистенты доступны в приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Салют», на гаджетах Sber и на устройствах под управлением «Салют ТВ».

Также к шестидесятилетию со дня рождения музыканта сервис «2ГИС» подготовил специальные маршруты по Петербургу и Москве. Во время петербургской прогулки пользователи смогут посетить котельную «Камчатка», где когда‑то работал Цой, Эльфийский садик (любимое место ленинградского андеграунда) и двор, в котором, как считается, был снят клип «Видели ночь».

Среди московских мест — стена Цоя, а также дом, где находилась последняя квартира музыканта. Подборки доступны в сервисе «2ГИС» в разделе «Интересное в городе».