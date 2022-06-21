Суд в Москве запретил видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой

Тверской суд Москвы признал запрещенным к распространению видео, на котором Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева целуются. Документ с судебным решением опубликован на портале судов общей юрисдикции в столице.

Суд запретил ссылку сайта журнала StarHit, которая ведет на ролик с Собчак и Ивлеевой, записанный на дрэг-шоу «Королевские кобры» для ютьюб-канала блогерки. Девушки повторили поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards.

Этот момент в выпуске смутил московскую прокуратуру.

«Этот запрет — это, конечно, классический русский дуализм. Брежневу — можно, нам с Настюшкой — нельзя. Думали ли мы с тобой, Настя, когда веселились на твоем шоу, что всего через несколько месяцев мы окажемся вне закона?» — написала Собчак в своем телеграм-канале и добавила, что «культура поцелуя была сильно развита у советской номенклатуры» и некоторых народов.