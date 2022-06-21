Питер Капалди сыграет главную роль в новом детективе от Apple TV+

Шотландский актер Питер Капалди, наиболее известный по роли Двенадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто», снимется в новом детективном сериале стриминговой платформы Apple TV+ «Криминальное прошлое» («Criminal Record»). Об этом пишет Deadline.

Вместе с ним к проекту присоединилась Куш Джумбо («Хорошая борьба», «Моя семья», «Торчвуд»). Они сыграют в сериале главные роли.

По сюжету двое детективов расследуют старое дело об убийстве. Капалди исполнит роль старшего инспектора Дэниела Хегарти. Джумбо станет вторым полицейским, детективом-сержантом.

Оба актера также выступят исполнительными продюсерами сериала. Режиссер шоу — Джим Лоуч («Солнце и апельсины»), шоураннер — Пол Рутман («Вера»).

В шоу будет восемь эпизодов. Дата премьеры пока не раскрывается, но известно, что съемки уже стартовали в Лондоне.