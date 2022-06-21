«Ведомости»: в регионах России идет активный поиск кадров для работы в ДНР и ЛНР

В администрациях глав регионов ищут чиновников, депутатов и активистов с желанием отправиться на работу в ДНР и ЛНР. Об этом «Ведомостям» рассказали близкие к правительствам двух сибирских регионов и одного региона Центрального федерального округа источники, а также близкий к администрации президента.

По словам одного из них, потенциальным кандидатам «обещают, что это на время, можно будет вернуться за повышением, такая неофициальная командировка». В республиках нужно создать «рабочие органы власти»: в ЛНР нужны люди на должности министров энергетики и транспорта.

Другой собеседник говорит, что быстрый набор кадров из России обусловлен тем, что ДНР и ЛНР готовятся «к возможному объединению» с Россией, которое «ожидается до конца года». В двух регионах есть и свои работники, «но им не хватает системности, ориентации на работу в российском правовом поле», добавил он.

Политолог Илья Гращенков объясняет набор российских работников тем, что «на местах можно столкнуться с саботажем со стороны местных чиновников [во время работы]».

На данный момент должности в ДНР и ЛНР заняли несколько представителей российской власти. Так, руководитель новосибирского штаба «Молодой гвардии» «Единой России» Василий Носков назначен замминистра культуры ЛНР, депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов — советником главы ДНР по гуманитарным вопросам. Последний подчеркнул, что не будет постоянно находится в регионе и продолжит работу депутатом.

Работавший вице-губернатором по внутренней политике в Ульяновской области Александр Костомаров стал первым замом руководителя администрации главы ДНР, бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов — зампредом правительства ЛНР, экс-помощник министра строительства и ЖКХ Евгений Солнцев — зампредом правительства ДНР.

В то же время региональные СМИ пишут о наборе учителей и строителей для работы в ДНР и ЛНР.