перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Ведомости»: в регионах России идет активный поиск кадров для работы в ДНР и ЛНР 9:58
Бейонсе выпустила сингл «Break My Soul» 8:57
Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов 8:31
АК-47 и Триагрутрика выпустили альбом «АКТГК» Вчера в 22:46
Oleg Belyakov/Wikimedia Commons
«Аэрофлот» рассматривает в качестве базовой модели самолета Ту-214, разработанный в 90-е Вчера в 22:00
Джоанна Стингрей выпустит в России новую книгу о Викторе Цое к 60-летию со дня рождения музыканта Вчера в 21:32
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном стал самой успешной новинкой в российском прокате Вчера в 21:27
СМИ: Azur Air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов ради экономии запчастей Вчера в 21:01
Аниме-сериал «Адская девочка» запретили в России Вчера в 20:58
Институт Финляндии в Петербурге завершил свою деятельность Вчера в 20:42
YouTube заблокировал «Давай поженимся!», Telegram запустил подписку и другие новости дня
Вчера в 20:23 дайджест
Минцифры: в России сложности с поставками зарубежного ИТ-оборудования Вчера в 20:10
Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta* в России Вчера в 19:01
Возможна ли изоляция российской экономики? Отвечает глава Минэкономразвития Вчера в 18:47
Финляндия снимет ограничения на въезд для туристов. Россия продолжит выпускать не всех Вчера в 18:07
Эд Ширан вновь стал самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании Вчера в 18:01
Samuel Regan-Asante/Unsplash
На Wildberries появились товары брендов Bershka и Oysho Вчера в 17:22
Умер актер Регимантас Адомайтис Вчера в 17:22
Ле Пен покинет пост главы «Национального объединения», чтобы возглавить фракцию в парламенте Вчера в 16:59
ММКФ объявил даты проведения в этом году Вчера в 16:59

«Ведомости»: в регионах России идет активный поиск кадров для работы в ДНР и ЛНР

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:58

В администрациях глав регионов ищут чиновников, депутатов и активистов с желанием отправиться на работу в ДНР и ЛНР. Об этом «Ведомостям» рассказали близкие к правительствам двух сибирских регионов и одного региона Центрального федерального округа источники, а также близкий к администрации президента.

По словам одного из них, потенциальным кандидатам «обещают, что это на время, можно будет вернуться за повышением, такая неофициальная командировка». В республиках нужно создать «рабочие органы власти»: в ЛНР нужны люди на должности министров энергетики и транспорта.

Другой собеседник говорит, что быстрый набор кадров из России обусловлен тем, что ДНР и ЛНР готовятся «к возможному объединению» с Россией, которое «ожидается до конца года». В двух регионах есть и свои работники, «но им не хватает системности, ориентации на работу в российском правовом поле», добавил он.

Политолог Илья Гращенков объясняет набор российских работников тем, что «на местах можно столкнуться с саботажем со стороны местных чиновников [во время работы]».

На данный момент должности в ДНР и ЛНР заняли несколько представителей российской власти. Так, руководитель новосибирского штаба «Молодой гвардии» «Единой России» Василий Носков назначен замминистра культуры ЛНР, депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов — советником главы ДНР по гуманитарным вопросам. Последний подчеркнул, что не будет постоянно находится в регионе и продолжит работу депутатом.

Работавший вице-губернатором по внутренней политике в Ульяновской области Александр Костомаров стал первым замом руководителя администрации главы ДНР, бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов — зампредом правительства ЛНР, экс-помощник министра строительства и ЖКХ Евгений Солнцев — зампредом правительства ДНР.

В то же время региональные СМИ пишут о наборе учителей и строителей для работы в ДНР и ЛНР.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Единая Россия
Люди
Илья Гращенков
Ростислав Антонов
Владислав Кузнецов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить