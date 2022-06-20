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Минцифры: в России сложности с поставками зарубежного ИТ-оборудования

Денис Ламехов
Сегодня в 20:10

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев рассказал о ситуации с поставками зарубежного ИТ-оборудования в Россию. Его слова передает РБК.

Министр заявил: «Понятно, что ситуация очень быстро динамически меняется, но в моменте у нас действительно серьезные проблемы с отгрузкой конечного оборудования». Он пояснил, что речь идет о серверах, системах хранения данных и базовых станциях.

По словам Шадаева, поставки комплектующих для сборки устройств для ИТ внутри страны продолжаются, но их логистика стала сложнее.

Он назвал эти проблемы временными. Согласно его заявлению, такие сложности «дают возможность нашим производителям нарастить производственные мощности и начать все больше собирать [конечное оборудование] здесь».

Ряд иностранных вендоров ИТ-оборудования покинул Россию. По результатам 2021 года первое место по объемам поставок серверов заняла американская Dell (21%). На втором месте была российская Yadro (17%), на третьем — американская HPE (15%).

16 июня «Коммерсант» сообщил, что «Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу российских процессоров Baikal-S, так как тайваньская компания TSMC отказалась продолжать сотрудничество. Партии уже произведенных процессоров для компьютеров Baikal-M также не поступают в Россию.

Собеседник «Коммерсанта», директор производителя серверов «Промобит» Максим Копосов заявил что ситуация вокруг Baikal-S означает, что российским компаниям придется искать способы параллельного импорта серверов на зарубежных процессорах.

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