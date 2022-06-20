Финляндия снимет ограничения на въезд для туристов. Россия продолжит выпускать не всех

Финляндия с 30 июня снимет ковидные ограничения на въезд для туристов из третьих стран, в том числе из России. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел республики.

Путешественникам, въезжающим в Финляндию, больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19 и сдавать ПЦР-тест при пересечении границы. Туристы, прибывающие из‑за пределов ЕС и Шенгенской зоны, по-прежнему обязаны иметь при себе визу и загранпаспорт.

МВД Финляндии ожидает, что снятие ограничений приведет к увеличению числа туристов из России. «Объемы перевозок будут зависеть в том числе от желания россиян путешествовать и количества действующих виз. Министерство иностранных дел выдает визы в Финляндию в обычном порядке», — уточнили в ведомстве.

При этом там подчеркнули, что не знают, как будут действовать российские ограничения на пересечение сухопутной границы после 30 июня. В финском МВД призвали получить точную информацию у российских властей.

С марта 2020 года выезд из России через сухопутные границы в туристических целях запрещен, согласно распоряжению правительства. Он не распространяется лишь на выезжающих в Грузию, Монголию, Казахстан, Китай, ЛНР, ДНР, Абхазию и Южную Осетию. В другие страны выпускают лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в этих государствах, пациентов клиник и других.

В распоряжении правительства говорится, что в Финляндию российские туристы могут без ограничений попасть морским, воздушным и железнодорожным путем. При этом, как отмечает ТАСС, между странами сейчас действует только автобусное и автомобильное сообщение.