перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Финляндия снимет ограничения на въезд для туристов. Россия продолжит выпускать не всех Обновлено в 18:07
Эд Ширан вновь стал самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании 18:01
Samuel Regan-Asante/Unsplash
На Wildberries появились товары брендов Bershka и Oysho 17:22
Умер актер Регимантас Адомайтис 17:22
Ле Пен покинет пост главы «Национального объединения», чтобы возглавить фракцию в парламенте 16:59
ММКФ объявил даты проведения в этом году 16:59
«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно и точка» под новым названием «Биг Спешл» Обновлено в 16:58
Шульман признали иноагентом из‑за полученных из западных стран и Фонда Карнеги денег 16:17
Кадр из фильма «Игла»
Okko бесплатно покажет фильмы с участием Виктора Цоя 15:54
СМИ: сотрудники TikTok в Китае имели доступ к конфиденциальным данным пользователей из США 15:33
Курс доллара опустился до 55 рублей впервые с 2015 года 15:28
Фургон из киноадаптации «Скуби-Ду» выставили для бронирования на Airbnb 15:19
В российскую школьную программу включили признание ДНР и ЛНР 15:11
Пресс-материалы
На «Пятнице!» выйдет социальное реалити от создателей «Пацанок» 14:35
МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининградскую область 14:24
Глава Минцифры: VPN-сервисы — это разумный компромисс, за который не будут наказывать 13:58
Россия впервые за 10 лет вошла в руководство Международного комитета Красного Креста 13:46
«Модный приговор»/YouTube
YouTube заблокировал аккаунты шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся» 12:20
Ямало-Ненецкий округ занял первую строчку в рейтинге самых благополучных регионов России 11:58
В Самарской области планируют возобновить производство самолетов 11:52

Финляндия снимет ограничения на въезд для туристов. Россия продолжит выпускать не всех

Семён Гудошников
Сегодня в 17:51
Обновлено сегодня в 18:07:

Россия сохраняет COVID-ограничения на выезд граждан. Об этом заявили в посольстве РФ в Финляндии.

Финляндия с 30 июня снимет ковидные ограничения на въезд для туристов из третьих стран, в том числе из России. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел республики.

Путешественникам, въезжающим в Финляндию, больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19 и сдавать ПЦР-тест при пересечении границы. Туристы, прибывающие из‑за пределов ЕС и Шенгенской зоны, по-прежнему обязаны иметь при себе визу и загранпаспорт.

МВД Финляндии ожидает, что снятие ограничений приведет к увеличению числа туристов из России. «Объемы перевозок будут зависеть в том числе от желания россиян путешествовать и количества действующих виз. Министерство иностранных дел выдает визы в Финляндию в обычном порядке», — уточнили в ведомстве.

При этом там подчеркнули, что не знают, как будут действовать российские ограничения на пересечение сухопутной границы после 30 июня. В финском МВД призвали получить точную информацию у российских властей.

С марта 2020 года выезд из России через сухопутные границы в туристических целях запрещен, согласно распоряжению правительства. Он не распространяется лишь на выезжающих в Грузию, Монголию, Казахстан, Китай, ЛНР, ДНР, Абхазию и Южную Осетию. В другие страны выпускают лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в этих государствах, пациентов клиник и других.

В распоряжении правительства говорится, что в Финляндию российские туристы могут без ограничений попасть морским, воздушным и железнодорожным путем. При этом, как отмечает ТАСС, между странами сейчас действует только автобусное и автомобильное сообщение.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Бультерьер
Суровая спортивная драма Василия Быстрова
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить