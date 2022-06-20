Ле Пен покинет пост главы «Национального объединения», чтобы возглавить фракцию в парламенте

Марин Ле Пен покинет пост лидера партии «Национальное объединение», чтобы возглавить депутатскую группу фракции в Национальном собрании. Об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV.

«Я не вернусь на пост главы „Нацобъединения“. Я сконцентрируюсь на председательских функциях в этой очень большой группе», — сказала она.

Во главе партии останется 26-летний политик Жордан Барделла, назначенный на этот пост осенью 2021 года, когда Ле Пен сложила с себя полномочия перед избирательной кампанией на президентских выборах. Его назначение рассматривалось как временное и было рассчитано до 10 сентября.

На прошедших парламентских выборах «Национальное объединение» заняло третье место, набрав 17,3% голосов и получив 89 мандатов в нижней палате. Это рекордный результат для партии, в Нацсобрании прошлого созыва она была представлена лишь восьмью депутатами.

Президентский блок «Вместе» по итогам выборов утратил абсолютное большинство, получив 245 мест из 577. Вторым по численности стал альянс левых сил NUPES, которому досталось 131 депутатское кресло.