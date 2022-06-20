Okko бесплатно покажет фильмы с участием Виктора Цоя

21 июня Okko откроет бесплатный доступ к фильмам с участием Виктора Цоя в честь его 60-летнего юбилея. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Коллекция «Памяти Виктора Цоя» включает в себя культовые документальные и художественные ленты с артистом, среди которых «Асса», «Цой», «Виктор Цой. Вот такое „Кино“», «Рок» и «Последний герой».

Кроме того, зрители смогут увидеть запись концерта группы «Кино» в формате FullHD. Концерт, прошедший в 2021 году на «ЦСКА Арене», стал беспрецедентным событием, там как до этого группа не собиралась 30 лет.

Основой программы стал настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей «Кино». В составе коллектива выступили два оригинальных басиста группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян.

Посмотреть картины с Виктором Цоем можно здесь.