Россия впервые за 10 лет вошла в руководство Международного комитета Красного Креста

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук вошел в состав правления Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца от европейского региона. Организация вошла в руководство МККК впервые за 10 лет, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе РКК рассказали, что избрание Савчука позволит продвигать интересы, опыт и предложения организации, а также повысит статус РКК внутри Международного движения.

Голосование состоялось 19 июня на Генеральной ассамблее Международной федерации. В этом году в руководящий орган федерации избирались представители 27 стран, из них победу одержали 20. Кроме России, в правление вошли Франция, Болгария, Исландия, Нидерланды, Малайзия, Новая Зеландия, Япония, Саудовская Аравия, Египет и другие страны.

«Избрание Российского общества Красного Креста стало возможным благодаря перезагрузке РКК, всех направлений нашей деятельности, запуску новых проектов. Мы много работали над международными проектами и программами, встречались с коллегами из других национальных обществ, и это принесло свои плоды», — рассказал Савчук.

Он подчеркнул, что организация готова выдвигать собственные инициативы и использовать накопленный опыт. В частности, в планах РКК открыть медицинские центры организации в регионах с недостаточным уровнем здравоохранения, разработать программу стажировок для молодежи и волонтеров по примеру крупных международных компаний и другое.