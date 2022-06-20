В Самарской области планируют возобновить производство самолетов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о планах возродить завод «Авиакор» для производства самолетов. Об этом пишут РИА «Новости».

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано… Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», — сказал он.

По словам Азарова, в последние годы завод занимался ремонтными работами и добавился контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов. «Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на „Авиакоре“», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что будущее завода зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).