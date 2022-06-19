ТАСС: пленные командиры «Азова» находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве

Несколько человек из числа командиров из украинского батальона «Азов», которые сдались в плен в Мариуполе, находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имена задержанных источник не назвал.

Ранее сообщалось, что заместителя командира «Азова» Святослава Паламара (позывной «Калина») и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (позывной «Волына») этапировали на территорию России для «проведения следственных действий».

О том, что военные покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, стало известно 20 мая.

Источник ТАСС подчеркнул, что в Москве могут находиться более 100 пленных с «Азовстали». Среди них могут находиться иностранные наемники.

По данным Минобороны России, с 16 мая в плен сдались 2439 «азовцев» и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.