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В МХТ им. Чехова впервые сыграют спектакль «Местные»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:29

19 июня на Новой сцене МХТ имени Чехова впервые покажут постановку «Местные» по пьесе Александра Ремеза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль рассказывает о четырех благополучных студентах юридического факультета, которые приезжают на картошку, где сталкиваются с местными.

«Это глубокий психологический эксперимент, пособие по изучению личности в коллективе: как в добром, красивом, изящном человеке порождается порок, агрессия», — подчеркнули в театре.

В постановке задействованы Алена Митрошина, Антон Лобан, Дмитрий Сумин, Даниил Феофанов и Глеб Дегтярев. Все актеры являются выпускниками Школы-студии МХАТ 2018 года.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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