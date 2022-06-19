В МХТ им. Чехова впервые сыграют спектакль «Местные»

19 июня на Новой сцене МХТ имени Чехова впервые покажут постановку «Местные» по пьесе Александра Ремеза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Спектакль рассказывает о четырех благополучных студентах юридического факультета, которые приезжают на картошку, где сталкиваются с местными.
«Это глубокий психологический эксперимент, пособие по изучению личности в коллективе: как в добром, красивом, изящном человеке порождается порок, агрессия», — подчеркнули в театре.
В постановке задействованы Алена Митрошина, Антон Лобан, Дмитрий Сумин, Даниил Феофанов и Глеб Дегтярев. Все актеры являются выпускниками Школы-студии МХАТ 2018 года.
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