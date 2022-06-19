Сериал «Сквозь снег» закроют после четвертого сезона

Канал TNT принял решение закрыть постапокалиптический сериал «Сквозь снег». Таким образом, четвертый сезон шоу станет последним, сообщает Deadline.

«Мы подтверждаем, что „Сквозь снег“ завершится после успешного показа на TNT. Талантливые сценаристы, актеры и съемочная группа воплотили в жизнь необычную идею и сделали это захватывающим образом. Проект получил признание критиков и оказал значительное влияние на постапокалиптический жанр, благодаря чему он навсегда останется в сердцах и умах фанатов», — говорится в заявлении представителей канала.

По данным Deadline, отмене сериала поспособствовало слияние Discovery и WarnerMedia, материнской компании TNT, которое полностью перестроит бизнес-модели Warner Bros.

«Сквозь снег» снят по комиксам Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, по которым в 2013 году был поставлен фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Действие сериала разворачивается через семь лет после того, как в результате катаклизмов вся Земля погрузилась в мерзлоту. Выжившие люди едут в гигантском поезде, который непрерывно движется вокруг земного шара. Пассажиры разделены по классам: одни живут в тяжелых условиях в хвосте, другие наслаждаются роскошной жизнью в голове состава.

Премьера первого сезона состоялась 25 мая 2020 года. Ожидается, что четвертый сезон выйдет на экраны в конце 2023 года.