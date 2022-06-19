Mango откажется от прямых продаж в России и передаст все магазины

Испанская сеть Mango приняла решение прекратить прямые продажи в России в связи с «международной геополитической неопределенностью из‑за ситуации на Украине». Об этом сообщают газеты El País и La Vanguardia со ссылкой на источники.

По их данным, компания уже договорилась с некоторыми партнерами в России о передаче 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми. В них работает 800 человек.

Издания подчеркивают, что передача магазинов произойдет в «ближайшие месяцы». Первые две точки отойдут франчайзи на следующей неделе, а с июня по июль их количество достигнет 22.

«Партнеры Mango продолжат закупать продукцию у фирмы, но им придется заниматься транспортировкой в ​​Россию. Франчайзи также принимают на себя обязательства, вытекающие из договоров аренды помещений», — пишут СМИ.

3 марта компания сообщила о временной приостановке работы в России из‑за проблем с транспортировкой и поставками.