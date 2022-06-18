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В МИДе РФ обвинили украинские спецслужбы в организации наркоторговли в России

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

Официальная представительница МИДа РФ Мария Захарова обвинила украинские спецслужбы в организации наркотрафика в России. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова утверждает, что спецслужбы Украины находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли в России запрещенные вещества. Она заявила, что перед отправкой в РФ наркоторговцы проходили беседу с куратором из СБУ.

«Судя по всему, упор был сделан на работу с молодежью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: „соли“ и „спиды“. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, еще и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ», — добавила представительница МИДа.

Она также провела параллель с XIX веком, когда «Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны», чтобы добиться «квазиколониальных торговых преференций». «Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», — заключила она.

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